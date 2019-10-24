Московские фанаты придумали лайфхак ради встречи с Макгрегором

Пресс-конференция с Конором Макгрегором должна состояться в четверг в Москве. Фанаты бойца пришли задолго до начала. В здание пускают только представителей прессы по спискам. Но желающие увидеть своего героя UFC даже придумали лайфхак, чтобы пройти в здание.

Конор Макгрегор может сколько угодно проигрывать или не выступать, но его популярность не уменьшается. 24 октября в Москве стартует первая пресс-конференция с ирландским бойцом. Он ответит на вопросы о своей жизни и карьере, включая реванш с Хабибом Нурмагомедовым. К зданию, где должна пройти беседа, стеклись фанаты смешанных единоборств и самого Макгрегора.

Источник фото: телеканал «360»

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Вход на мероприятие возможен по спискам, то есть простых зевак туда не пускают. Однако люди готовы на все, чтобы встретиться со своим героем. Одни просят гостей пресс-конференции взять их книгу, чтобы боец подписал ее, а другие придумывают лайфхаки, которые изначально обречены на провал.

Молодой человек решил узнать у толпы, кто хорошо говорит по-английски. Потенциального знатока попросили крикнуть «пусти фанатов», чтобы Макгрегор «выписал» им пропуска на пресс-конференцию.

Встреча должна была начаться в 10:30, но до сих пор этого не произошло, бойца пока нет. Единственный Макгрегор, присутствующий возле здания — надувной.