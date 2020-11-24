«Мне нравятся оба парня, я просто думаю, что они совершили ошибку», — цитирует спортсмена портал News.ru.

По его мнению, бойцы должны драться на ринге, поскольку они оба являются профессионалами. А выяснение отношений за пределами клетки вредит их карьере. Монсон выразил надежду, что подобное больше не повторится.

«Думаю, они все поняли», — добавил собеседник издания.