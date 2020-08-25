«Хабиб Нурмагомедов лучший, он номер один. Все атлеты начинают бой со стопроцентной подготовки. От раунда к раунду большинство спортсменов устает, и уровень их натренированности падает», — заметил Монсон.

По его словам, отличие Нурмагомедова состоит в том, что он может сохранять свое физическое состояние и тем сам ломает своих соперников ментально. Кроме того, по мнению Монсона, Хабиба сложно нокаутировать. Монсон выразил уверенность, что россиянина можно включить в список величайших спортсменов мира.