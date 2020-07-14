«Монреаль Канадиенс» подписал Александра Романова

20-летний хоккеист намерен улететь в Монреаль уже на этой неделе после получения рабочей визы. Уточняется, что он получит в качестве бонуса по 92,5 тысячи долларов за сезоны 2020-21 и 2021-22.

При этом максимальная зарплата составит 832,5 тысячи долларов. В следующем сезоне россиянин может получить более 212 тысяч долларов, а на третий год — свыше 637 тысяч долларов.