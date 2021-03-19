«Монако» запретил Головину играть против Словении

Представители французского футбольного клуба «Монако» запретили полузащитнику команды Александру Головину выступать за сборную России по футболу в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года со сборной Словении. Информация опубликована на сайте ФК.

Головина поздравили с вызовом в национальную команду.

Тем не менее в «Монако» заявили, что игрокам разрешается играть за сборные только в зоне Европейского союза и Европейской экономической зоны. Такое решение приняли Лига 1 и клубы, чтобы избежать карантина для спортсменов на протяжении пяти и более дней по возвращении из сборных.

Головин сможет выйти на поле за сборную России в матчах с Мальтой и Словакией, но не сыграет со Словенией, отметил сайт RT.

Подопечные российского тренера Станислава Черчесова сыграют на выезде с Мальтой 24 марта. Словению они примут 27 марта в Сочи, а 30 марта в гостях встретятся со Словакией.