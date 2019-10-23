  • «Монако» заинтересовался игроком «Зенита»

    23 октября 2019, 20:30

    Ирина Нагайникова

    Полузащитник «Зенита» Вимар Барриос стал предметом пристального интереса ФК «Монако», сообщило РИА ФАН со ссылкой на собственный источник.

    «Монако» давно рассматривали колумбийского футболиста как один из возможных вариантов для укрепления центра поля. Предполагается, что клуб готов предложить за 26-летнего игрока 25 миллионов евро.

    Однако «Зенит» оценивает Барриоса выше и хочет получить 30 миллионов евро.

    В январе этого года Барриос перешел в петербургский клуб из «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро.

    Ранее Барриос в составе сборной Колумбии принимал участие в Олимпийских играх 2016 года, а на чемпионате мира в России в 2018 году он выступил в матчах против сборных Японии, Польши и Англии.

    На счету футболиста такие командные достижения, как Кубок Колумбии 2014 года в составе «Депортес Толима». Вместе с Барриосом «Бока Хуниорс» дважды стал чемпионом Аргентины и финалистом Кубка Либертадорес в 2018 году.

    «Зенит» с его участием стал чемпионом России в сезоне 2018-2019. Также Вилмар Барриос вошел в список 33 лучших футболистов этого чемпионата. В составе «Зенита» футболист сыграл 28 матчей.

    Известно, что также Барриосом интересуется итальянский клуб «Рома».