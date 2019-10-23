«Монако» заинтересовался игроком «Зенита»

«Монако» давно рассматривали колумбийского футболиста как один из возможных вариантов для укрепления центра поля. Предполагается, что клуб готов предложить за 26-летнего игрока 25 миллионов евро.

Однако «Зенит» оценивает Барриоса выше и хочет получить 30 миллионов евро.

В январе этого года Барриос перешел в петербургский клуб из «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро.

Ранее Барриос в составе сборной Колумбии принимал участие в Олимпийских играх 2016 года, а на чемпионате мира в России в 2018 году он выступил в матчах против сборных Японии, Польши и Англии.

На счету футболиста такие командные достижения, как Кубок Колумбии 2014 года в составе «Депортес Толима». Вместе с Барриосом «Бока Хуниорс» дважды стал чемпионом Аргентины и финалистом Кубка Либертадорес в 2018 году.

«Зенит» с его участием стал чемпионом России в сезоне 2018-2019. Также Вилмар Барриос вошел в список 33 лучших футболистов этого чемпионата. В составе «Зенита» футболист сыграл 28 матчей.

Известно, что также Барриосом интересуется итальянский клуб «Рома».