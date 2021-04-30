«Монако» победил УНИКС и стал обладателем баскетбольного Еврокубка

Баскетболисты «Монако» одержали победу над казанским УНИКС во втором финальном матче Кубка Европы. Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу «Монако», благодаря чему команда стала обладателем Еврокубка.

Матч в Казани завершился со счетом 86:83 (24:26, 24:21, 18:20, 20:16), сообщило РИА «Новости». Самым результативным игроком стал Роб Грэй из «Монако». Он набрал 25 очков.

В первой игре серии до двух побед, которая прошла на паркете монегасков, «Монако» одержал победу со счетом 89:87.

Для баскетболистов «Монако» это победа в Кубке Европы стала первой. Обе команды гарантировали себе место в Евролиге на сезон-2021/22.

Накануне в Берлине состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд 2022 года. Сборная России попала в группу A. Ее соперниками станут команды Испании, Турции, Грузии, Бельгии и Болгарии, сообщил RT. Матчи группового этапа пройдут в Тбилиси. Евробаскет-2022 пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года.