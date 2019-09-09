Смогут ли Кокорин и Мамаев вернуться в большой футбол? Отвечает отсидевший спортсмен

Кокорин и Мамаев попросили отпустить Протасовицкого Подробнее

По словам Молокоедова, оба футболиста — очень талантливые. По его словам, они не могли потерять форму за год и смогут быстро восстановиться. Он также выразил надежду, что на спортсменов обратят внимание и пожелал удачи.

«Я думаю, если им протянут руку помощи, например, тот же самый Зенит, то все сложится. Вообще считаю, что Мамаев хороший футболист. То что они попались — всякое бывает, конечно раздули сильно. Но все равно их поддерживаю. Сказать, что правильно они поступили, я не могу. Таких историй каждый день происходит много, и часто они остаются безнаказанными», — заявил Молокоедов.

Ранее стало известно, что суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Павла Мамаева и братьев Кирилла и Александра Кокориных. Их отпустят 17 сентября.

Молокоедова приговорили к трем годам и месяцу лишения свободы после того, как в аэропорте чилийского Сантьяго его задержали с шестью килограммами кокаина. Ему не удалось доказать свою невиновность и он оказался в тюрьме. Однако именно в чилийской тюрьме началась его карьера футболиста. Будучи заключенным он познакомился с главным тренером чилийской сборной Клаудио Борги, который как-то пришел в тюрьму навестить родственников. Он обратил внимание на питерского спортсмена, и вскоре его ожидал контракт с чилийским «Сантьяго Морнинг».