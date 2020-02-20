Молодую футболистку не пустили в финал, потому что она девочка

11-летную футболистку из Екатеринбурга Арину Акатьеву не допустили на финальный этап соревнований, потому что она девочка.

Как сообщает Telegram-канал Readovka, девочка является капитаном команды по мини-футболу ДЮСШ «Факел». На ее счету 21 забитый гол на зональном этапе Первенства России.

Тренер спортсменки оспаривал решение организаторов турнира, но безрезультатно. После освещения ситуации в СМИ, ассоциация мини-футбола России, по совету менеджмента РФС, допустила Арину Акатьеву до соревнований.

Молодую звезду футбола поддержал Прохор Ильиных, 11-летний футболист из Красноярска. Он стал известным после скандала в школе: учителя требовали у него изменить прическу. Мальчик всего лишь подражал своему кумиру Златану Ибрагимовичу.

С сентября Арина начнет тренироваться в московской спортшколе «Чертаново».

Ранее «360» писал о другой молодой футболистке Надежде Карповой, которая перешла из «Чертаново» в испанскую «Валенсию», а теперь продолжит карьеру в «Севилье».