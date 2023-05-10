Спорт 10 мая 2023, 23:17 Молодой боксер с Филиппин умер после победы от полученных травм Боксер с Филиппин Эгано умер в 22 года после полученных травм в победном бою Twitter

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Травмы несовместимые с жизнью получил 22-летний боксер с Филиппин Кеннет Эгано в поединке со своим соотечественником Джейсоном Факулариной. Об этом на своей странице в Facebook* сообщила Совет по играм и развлечениям страны (PGAB).

Последний бой Эгано прошел в минувшую субботу, 6 мая. Спортсмен одержал победу после восьми раундов, но после объявления результатов потерял сознание. С ринга молодого боксера унесли на носилках. В больнице врачи заявили, что спортсмен впал в кому.

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В ходе проведенной диагностики выяснилось, что у Эгано произошло кровоизлияние в мозг. Сообщение о смерти боксера PGAB выпустила спустя четыре дня, 10 мая.

В организации выразили соболезнования семье и близким боксера. В стороне не остался и соперник погибшего спортсмена. Факуларина в своих социальных сетях написал, что его шокировала смерть партнера по рингу.

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