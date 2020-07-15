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    15 июля 2020, 14:24

    Молодежное первенство РФ по футболу могут провести в новом формате

    Артур Блянихов

    Чемпионат России по футболу среди молодежных команд могут реформировать, расширив до 20 клубов. Об этом сообщил «Матч ТВ».

    По данным издания, к 16 клубам премьер-лиги добавят Академию Коноплева, УОР N5 (Московская область), «Строгино» и «Чертаново».

    На первом этапе участники будут разбиты на две группы по 10 команд. Затем пятерки лучших объединят в финальную группу, а остальные отыграют двухкруговой турнир. Уточняется, что молодежный чемпионат должен стартовать 5 августа.