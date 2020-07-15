Молодежное первенство РФ по футболу могут провести в новом формате

По данным издания, к 16 клубам премьер-лиги добавят Академию Коноплева, УОР N5 (Московская область), «Строгино» и «Чертаново».

На первом этапе участники будут разбиты на две группы по 10 команд. Затем пятерки лучших объединят в финальную группу, а остальные отыграют двухкруговой турнир. Уточняется, что молодежный чемпионат должен стартовать 5 августа.