Молодежное первенство РФ по футболу могут провести в новом формате
Чемпионат России по футболу среди молодежных команд могут реформировать, расширив до 20 клубов. Об этом сообщил «Матч ТВ».
По данным издания, к 16 клубам премьер-лиги добавят Академию Коноплева, УОР N5 (Московская область), «Строгино» и «Чертаново».
На первом этапе участники будут разбиты на две группы по 10 команд. Затем пятерки лучших объединят в финальную группу, а остальные отыграют двухкруговой турнир. Уточняется, что молодежный чемпионат должен стартовать 5 августа.