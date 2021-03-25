Молодежная сборная РФ по футболу разгромила Исландию со счетом 4:1

Сборная России по футболу разгромила команду Исландии со счетом 4:1 в своем стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата Европы. Встреча прошла в венгерском Дьере.

В составе россиян отличились Федор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров. В исландской молодежной сборной забил гол только Свейнн Гудьонсен.

Чалов также сделал три результативные передачи.

В группе С следующими на поле встретятся команды Франции и Дании: они сыграют позднее в четверг, 25 марта.

Россияне 28 марта будут играть с фрнцузами, а 31 марта с датчанами.

Накануне национальная сборная России по футболу победила в матче с Мальтой, который прошел в рамках первого тура отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года. Россияне обыграли противника со счетом 1:3.