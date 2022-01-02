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    02 января 2022, 18:15

    Молодежная сборная России по хоккею вернулась в Москву после скандала

    Михаил Закурдаев

    Молодежная сборная России по хоккею вернулась из Канады в Москву. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Молодежная сборная России по хоккею вернулась в Москву после скандала

    Ранее сообщалось, что хоккеисты молодежной сборной России и Чехии были сняты с рейса самолета из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия). Причиной стал отказ соблюдать эпидемиологические требования и надевать маски.

    Хоккеист Дмитрий Злодеев заявил журналистам, что в самолете никто не кричал и не вел себя вызывающе, несмотря на то, что было очень много народа: три хоккейные команды и простые пассажиры. В самолете к нему никто не обращался с замечаниями по поводу маски. Стюард лишь напомнил при посадке, что маски должны закрывать все лицо, и предложил экземпляры на смену.

    Потом объявили, что нужно выйти из самолета.

    Менеджер чешской команды заявил, что его хоккеистов сняли с рейса лишь потому, что они были одеты в похожую с русскими форму, а часть русской сборной была заметно пьяна.