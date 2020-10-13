Молодежная сборная России пробилась на Евро впервые с 2013 года

Молодежная сборная России по футболу разгромила Латвию со счетом 4:1 в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы, который пройдет в 2021 году. Россияне заняли первое место в своей группе, набрав 23 очка в 10 турах отборочного турнира.

После победы над Латвией в Риге российская молодежка стала недосягаемой для конкурентов по отборочной группе. Голы в этой игре у россиян забили Константин Кучаев, Павел Маслов, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий. Единственный гол сборной Латвии забил Кристерс Лусиньш.

Российская сборная U21 сыграет на молодежном Евро лишь третий раз в истории. В последний раз россияне участвовали в этом турнире в 2013 году. Тогда команда встретилась на групповом этапе со сборными Испании, Нидерландов и Германии. Матчи со всеми соперниками в 2013 году завершились поражениями для сборной России.

Финальный этап молодежного Евро состоится в Венгрии и Словении. Пока на турнир отобрались лишь страны-организаторы и сборная России. В отборочном турнире принимают участие 53 сборные, которые разыграют 14 путевок в финальный турнир. Девять победителей отборочных групп и лучшая вторая команда выходят напрямую, оставшиеся восемь вторых команд играют стыковые матчи между собой.