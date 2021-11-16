Молодежная сборная России по футболу победила испанцев в отборе ЧЕ-2023 на поле в Химках

Футбольный матч между молодежными сборными России и Испании завершился победой российской команды. Она выиграла на своем поле со счетом 1:0.

Единственный гол во втором тайме забил нападающий Константин Тюкавин, сообщил «Спорт-Экспресс». Форварда выпустили на замену за несколько минут до забитого мяча.

Игра состоялась в рамках отборочного турнира молодежного чемпионата Европы среди футболистов младше 21 года.

В отборочном цикле испанцы потерпели первое поражение. Молодежная сборная РФ сравнялась с соперниками по очкам, набрав 15 баллов. Испания находится на первом месте по дополнительным показателям.

Следующий матч отборочного турнира чемпионата Европы российской команде предстоит 25 марта. На выезде она сыграет с командой Мальты.