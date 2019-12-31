Молодежная сборная РФ по хоккею вышла в плей-офф чемпионата мира

В матче группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная России обыграла немецкую команду со счетом 6:1. Она вышла четвертьфинал турнира, их соперник станет известен позже.

Как сообщил «Чемпионат», счет на седьмой минуте открыл Кирилл Марченко, который позже оформил дубль. Во втором периоде две шайбы забросили Григорий Денисенко и Павел Дорофеев, так оформивший дубль через несколько минут. В третьем периоде шестую шайбу забил Дмитрий Воронков. Не позволил игре закончиться «всухую» немецкий хоккеист Нино Киндер.

В плей-офф вышли команды США, России, Канады и Чехии, уточнил «Спорт-Экспресс». Германия в матче с Казахстаном выяснит, кто станет пятым участником червертьфинала. Соперником россиян в плей-офф станет либо победитель матча Финляндия — Швейцария, либо Швеция.

30 декабря сборная РФ уступила американским хоккеистам со счетом 3:1.