    31 декабря 2019, 20:57

    Молодежная сборная РФ по хоккею вышла в плей-офф чемпионата мира

    Анастасия Кукова

    В матче группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная России обыграла немецкую команду со счетом 6:1. Она вышла четвертьфинал турнира, их соперник станет известен позже.
    Молодежная сборная РФ по хоккею вышла в плей-офф чемпионата мира

    Как сообщил «Чемпионат», счет на седьмой минуте открыл Кирилл Марченко, который позже оформил дубль. Во втором периоде две шайбы забросили Григорий Денисенко и Павел Дорофеев, так оформивший дубль через несколько минут. В третьем периоде шестую шайбу забил Дмитрий Воронков. Не позволил игре закончиться «всухую» немецкий хоккеист Нино Киндер.

    В плей-офф вышли команды США, России, Канады и Чехии, уточнил «Спорт-Экспресс». Германия в матче с Казахстаном выяснит, кто станет пятым участником червертьфинала. Соперником россиян в плей-офф станет либо победитель матча Финляндия — Швейцария, либо Швеция.

    30 декабря сборная РФ уступила американским хоккеистам со счетом 3:1.