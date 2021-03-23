«Молодец, что пробует максимальную сложность». Рафаэль Арутюнян похвалил Александру Трусову
Тренер по фигурном катанию Рафаэль Арутюнян похвалил российскую спортсменку Александру Трусову за то, что она «пробует максимальную сложность». Об этом сообщил RT.
Отмечается, что во время первой тренировки на форуме в Стокгольме Трусова исполнила каскад из трех прыжков (четверной лутц — тройной тулуп — тройной риттбергер). Затем фигуристка выполнила по отдельности несколько лутцев, но у нее не получился прокат с пятью четверными.
«Всегда говорил: чем больше у спортсмена „в кармане“, тем больше он может вытащить оттуда в нужный момент. <…> Так что Саша молодец, что пробует максимальную сложность», — подчеркнул Арутюнян.