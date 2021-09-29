Молдавский «Шериф» обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

Молдавский клуб «Шериф» одержал победу над мадридским «Реалом» в ходе второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Счет открыл клуб из Тирасполя — Джасурбек Яхшинбаев замкнул подачу в штрафную противников на 25-й минуте матча.

«Реал» сравнял счет только во втором тайме. Нападающий Карим Бензема реализовал пенальти. За минуту до конца основного времени Себастьян Тиль поразил «девятку» ворот Тибо Куртуа.

«Шериф» таким образом одержал вторую победу в турнире подряд. В первом туре он обыграл донецкий «Шахтер».

Противником молдавского клуба на следующей игре станет миланский «Интер».

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