Спорт 18 августа 2023, 15:52 Молчание МОК подорвет основную миссию спорта — Поздняков Глава ОКР: молчание МОК продолжает подрывать основную миссию спорта РИА «Новости»

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Международный олимпийский комитет продолжает игнорировать высказывания зарубежных спортивных деятелей и политиков на тему допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в ОИ-2024, заявил в своем Telegram-канале глава ОКР Станислав Поздняков. По его оценке, подобное молчание подрывает объединяющую миссию спорта.

Поздняков обратил внимание, что многие из заявлений по поводу допуска россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже, особенно со стороны украинских чиновников, лишены какой-либо последовательности.

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«Порой [они и вовсе] напоминают бред сумасшедшего», — подчеркнул он.

В качестве примера Поздняков привел предложения об объявлении бойкотов или создании очередных антироссийских санкций.

«Лозанна на все это, увы, не реагирует. То есть молча одобряет. Все дальше уходя от, собственно, спорта и его объединяющей миссии», — констатировал глава ОКР.

Поздняков выразил уверенность, что спорт и должен оставаться вне политики, чтобы развиваться автономно от демагогии.

«Большинство коллег из Лозанны, открыто заняв сторону политического конфликта, своими действиями и риторикой разрушают сейчас целостность олимпийского движения», — добавил он.

В таких условиях, по мнению Позднякова, истинные олимпийские принципы и ценности стали востребованы как никогда.

По его словам, для ОКР в приоритете стоит обеспечение достойных условий подготовки и выступлений олимпийской команды России и формирование конкурентоспособного олимпийского резерва.

«Сейчас дорабатываем инициативы по дополнительному материальному обеспечению наших спортсменов», — уточнил он.

Их представят 14 сентября на ежегодном расширенном заседания Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.