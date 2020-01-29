Молчание Кокорина удивило Уткина

По словам жены Кокорина Дарьи Валитовой, нападающий до конца сезона будет тренироваться и играть за «Зенит-2», поскольку не намерен продолжать карьеру в «Сочи».

«Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба», — поделилась супруга спортсмена.

Уткин на своей странице в Twitter признался, что его «умиляет» готовность всех как-то истолковывать решения и поступки футболиста, который сам ничего не сказал и не принял никакого решения.

«Даже жена уже заговорила. Ну, должен же в семье быть хоть один мужик», — заметил журналист.