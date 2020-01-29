Молчание Кокорина удивило Уткина
Спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина удивило молчание бомбардира питерского «Зенита» Александра Кокорина, которого руководство клуба отправило во второй состав команды. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам жены Кокорина Дарьи Валитовой, нападающий до конца сезона будет тренироваться и играть за «Зенит-2», поскольку не намерен продолжать карьеру в «Сочи».
«Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба», — поделилась супруга спортсмена.
Уткин на своей странице в Twitter признался, что его «умиляет» готовность всех как-то истолковывать решения и поступки футболиста, который сам ничего не сказал и не принял никакого решения.
«Даже жена уже заговорила. Ну, должен же в семье быть хоть один мужик», — заметил журналист.