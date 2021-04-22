МОК запретил преклонять колено на Олимпиаде в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил преклонять колено и поднимать кулак во время Летних Олимпийских игр — 2020 в Токио. Об этом сообщил Reuters.

В комитете напомнили правило 50-й олимпийской хартии. Согласно нему, «никакая демонстрация или политическая, религиозная, расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах и площадках». Организаторы оштрафуют нарушителей за жесты солидарности с движением Black Lives Matter (BLM), написала радиостанция «Говорит Москва».

Решение принято на исполкоме МОК 21 апреля.

BLM борется с расизмом и полицейским насилием в отношении темнокожих. После убийства в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда движение заручилось поддержкой со стороны спортсменов. Например, 25 марта перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года между Англией и Сан-Марино российский судья Кирилл Левников преклонил колено в знак борьбы с расизмом.

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования перенесли на 2021-й из-за пандемии коронавируса, также на них не пригласили иностранных болельщиков.