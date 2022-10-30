МОК выпустил ролик о спортивной гимнастике без российских спортсменок | 360°

Спорт 30 октября 2022, 17:21 МОК выпустил ролик о спортивной гимнастике без российских спортсменок МОК не включил российских спортсменок в ролик об истории спортивной гимнастики РИА "Новости"

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Международный олимпийский комитет (МОК) создал ролик об эволюции спортивной гимнастики. В видео не вошли российские и советские спортсменки. Комитет опубликовал кадры в Instagram*.

Видео состоит из отрывков выступлений гимнасток на Олимпиадах с 1956 по 2008 год. Среди них Агнеш Келети из Венгрии, Вера Чаславски из Чехословакии, Надя Комэнеч, Лавиния Милошович и Каталина Понор из Румынии, Мэри Лу Реттон, Настя Люкин из США и Лилия Подкопаева с Украины.

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Российских спортсменок в ролик не включили, несмотря на их успехи. Например, Лариса Латынина из СССР заработала 18 медалей, в том числе девять золотых — это рекордное количество в истории Олимпийских игр до 2012 года. Гимнастки Нелли Ким и Полина Астахова завоевали золото по пять раз, а Ольга Корбут и Людмила Турищева — по четыре раза.

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