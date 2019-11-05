МОК выделит 10 млн долларов на программы борьбы с допингом

Такое заявление Томас Бах сделал в рамках открытия Всемирной антидопинговой конференции в польском Катовице.

«Шесть лет назад я выступил с обязательством от имени МОК на сумму 10 миллионов долларов, и мы его выполнили. Сегодня от имени МОК я бы хотел выступить с еще одним обязательством на сумму до 10 миллионов долларов», — сказал президент организации.

По его словам, половина этих денег пойдет на строительство объектов хранения допинг-проб, сообщила «Газета.ru». Остальную часть средств выделят на исследовательские проекты Всемирной антидопинговой организации (WADA), на разработку и тестирование новых методов контроля.