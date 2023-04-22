Спорт 22 апреля 2023, 20:01 МОК упрекнул Украину за запрет своим спортсменам соревноваться с россиянами Представитель МОК Маклеод раскритиковал Украину за бойкот турниров с участием россиян

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Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклеод раскритиковал указ правительства Украины, который запрещает украинским спортсменам соревноваться с российскими и белорусскими атлетами. Об этом сообщило издание Inside the Games.

«Они дошли до того, что запретили своим спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых могут быть нейтральные спортсмены с российским или белорусским паспортом», — подчеркнул он.

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Маклеод указал, что власти Украины «зашли слишком далеко», объявив бойкот турнирам с участием спортсменов из России и Белоруссии. Он добавил, что исполнительный комитет МОК вновь намерен обсудить эту ситуацию.

Ранее в МОК также осудили решение Украины бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже при допуске до соревнований россиян и белорусов. Там отметили, что это негативно скажется на украинском спорте.

Украинское Министерство молодежи и спорта запретило своим атлетам принимать участие в соревнованиях с представителями России и Белоруссии. Нарушение грозит федерации того или иного вида спорта потерей статуса национальной. Также приказом разрешается отзывать делегации спортсменов Украины из рабочих поездок, если в первенствах участвуют белорусы или россияне.