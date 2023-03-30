Спорт 30 марта 2023, 16:57 МОК уличили в стремлении исключить Россию из мирового спорта Захарова: рекомендации МОК продиктованы желанием исключить Россию из мирового спорта РИА «Новости»

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Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску атлетов из России к участию в мировых первенствах продиктованы желанием исключить страну из мирового спорта. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова на брифинге.

В МИД убеждены, что рекомендации МОК по допуску российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, без флага и гимна, основываются на стремлении в который раз реализовать «странную, диковатую логику, навязываемую Западом».

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«Попытки оказать давление, как они говорят, „реализовать политику сдерживания“ в отношении нашей страны», — подчеркнула она.

Накануне МОК предложил допустить атлетов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Спортсмены не смогут выступать под своими флагами и гимнами. Еще одним условием стало то, что атлеты не должны поддерживать «боевые действия» и представлять силовые структуры или вооруженные силы.

Олимпийский комитет России назвал эти требования абсолютно неприемлемыми. Подобные решения МОК — это признание собственной ошибки, подчеркнули в ОКР.