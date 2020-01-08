МОК решитт вопрос участия россиян в ОИ-2020 после вердикта CAS

«Мы дождемся решения от CAS, прежде чем будем говорить об этом», — заявил он.

При этом агентство AFP со ссылкой на собственный источник сообщило, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправит уведомление о споре с Российским антидопинговой организацией (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд до конца текущей недели.

В первой половине декабря исполком WADA лишил статуса соответствия Российскую антидопинговую лабораторию (РУСАДА) и отстранил от участия в международных соревнованиях российских спортсменов на четыре года. В частности, речь идет о зимних и летних Олимпийских и Паралимпийских играх, а также о чемпионатах мира в различных видах спорта.

До соревнований допустят только «чистых» атлетов, которые получат нейтральный статус, а значит в случае их победы не будет исполнения гимна и поднятия российского триколора. Однако до вердикта CAS эти санкции не вступят в силу.

Совет учредителей РУСАДА вынес решение, что не согласен с наложенными санкциями Международного антидопингового агентства/ 27 декабря российское ведомство направило уведомление о своем несогласии. Для рассмотрения дела в арбитраже в суд должно поступить уведомление от WADA.