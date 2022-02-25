МОК призвал не вывешивать флаги России и Белоруссии на всех соревнованиях

Исполком МОК призвал спортивные федерации не вывешивать флаги России и Белоруссии и не исполнять гимны стран на всех соревнованиях, которых еще не коснулись санкции WADA против РФ. Заявление пресс-службы опубликовано на сайте Олимпийских игр.

Международный олимпийский комитет призвал перенести или отменить все спортивные мероприятия, запланированные в России и Белоруссии, а также отказаться от вывешивания национальных флагов и исполнения гимнов на всех соревнованиях, которые «еще не являются» частью санкций Всемирного антидопингового агентства в отношении РФ. Отмечается, что сам МОК не планирует ничего проводить в двух странах.

Исполнительный комитет МОК выразил глубокую обеспокоенность по поводу безопасности членов олимпийского сообщества на Украине и выразил им полную солидарность.

Накануне МОК обвинил правительства России и Белоруссии в нарушении олимпийского перемирия, которое началось за неделю до старта зимней Олимпиады в Пекине, 4 февраля 2022 года, и завершается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр.