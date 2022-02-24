МОК призвал к соблюдению олимпийского перемирия

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал придерживаться специальной резолюции об олимпийском перемирии до конца Паралимпийских игр в Пекине. Организация осудила нарушение соответствующей резолюции Россией. Заявление появилось на сайте комитета.

Президент МОК Томас Бах повторил свой призыв к миру, который озвучил на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр: «Соблюдайте свою приверженность этому олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс».

По данным МОК, олимпийское перемирие началось за семь дней до Олимпийских игр, 4 февраля 2022 года, и закончится через семь дней после закрытия Паралимпийских игр. Резолюция ООН принята 2 декабря 2021 года консенсусом всех 193 государств — членов организации.

Комитет сообщил об обеспокоенности безопасностью олимпийского сообщества на Украине. МОК создал целевую группу для наблюдения за ситуацией и координации гуманитарной помощи членам украинского олимпийского сообщества.

Ранее в Международном паралимпийском комитете заявили, что проведут консультации с Национальными паралимпийскими комитетами России и Украины в связи с осложнением военно-политической ситуации.

Утром 24 февраля фигуристка Анастасия Шаботова, представляющая Украину с 2019 года, рассказала, что пытается экстренно покинуть Киев.

Россия объявила о спецоперации на Украине и начала точечные удары по военным объектам страны. Гражданскому населению страны ничего не угрожает, уточнили в Минобороны.