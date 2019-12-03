МОК примет решение по России только после заключения WADA

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс во время пресс-конференции рассказал, что в организации пока нет окончательного решения по вопросу допуска или отстранения России от участия в Играх. Ситуация прояснится только после того, как свое заключение представит исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA), заседание которого пройдет 9 декабря. Трансляция конференции велась на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qGc1ZZPa0pI" target="_blank">YouTube-канале МОК</a>.

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