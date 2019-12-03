  • МОК примет решение по России только после заключения WADA

    03 декабря 2019, 22:48

    Светлана Степанова

    Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс во время пресс-конференции рассказал, что в организации пока нет окончательного решения по вопросу допуска или отстранения России от участия в Играх. Ситуация прояснится только после того, как свое заключение представит исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA), заседание которого пройдет 9 декабря. Трансляция конференции велась на &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=qGc1ZZPa0pI&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;YouTube-канале МОК&lt;/a&gt;.
    МОК примет решение по России только после заключения WADA