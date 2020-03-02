    02 марта 2020, 15:11

    МОК показал суду документы с фальшивыми подписями Родченкова

    Наза Салех Захи

    Международный олимпийский комитет (МОК) показал на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне документы с поддельными подписями Григория Родченкова. САS слушал дело российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которых пожизненно отстранили от спорта.
    МОК показал суду документы с фальшивыми подписями Родченкова

    Представляющий россиянок в Лозанне адвокат Алексей Панич уверен, что подписи на письменных показаниях экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова ненастоящие. К такому выводу пришли эксперты из Великобритании и России, сообщил ТАСС.

    Адвокат обратил внимание и на то, что большую часть обвинений МОК в адрес россиянок сняли в досудебном порядке. Панич призвал Спортивный арбитражный суд создать прецедент. Представитель спортсменок хочет, чтобы им выплатили достойную компенсацию.

    «Такая серьезная организация не имеет права готовить обвинение настолько непрофессионально», — подчеркнул юрист.

    CAS рассматривает жалобы российских биатлонисток на санкции МОК. Спортсменок дисквалифицировали пожизненно еще в ноябре 2017 года. Причина — нарушение антидопинговых правил. Их победы на Олимпийских играх в Сочи отменили. На Олимпиаде-2014 девушки выиграли серебро в эстафете. Кроме этого, Вилухина показала второй результат в спринте.

    Источник агентства сообщил, что CAS дал МОК ровно сутки на объяснения. «Панель арбитров инстанции приняла заявление о фальсификациях в документах», — отметил собеседник ТАСС.

    Ранее президент МОК Томас Бах поддержал позицию Токио относительно предстоящей Олимпиады. Япония не хочет отменять летние Игры из-за эпидемии коронавируса.