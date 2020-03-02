МОК показал суду документы с фальшивыми подписями Родченкова
Представляющий россиянок в Лозанне адвокат Алексей Панич уверен, что подписи на письменных показаниях экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова ненастоящие. К такому выводу пришли эксперты из Великобритании и России, сообщил ТАСС.
Адвокат обратил внимание и на то, что большую часть обвинений МОК в адрес россиянок сняли в досудебном порядке. Панич призвал Спортивный арбитражный суд создать прецедент. Представитель спортсменок хочет, чтобы им выплатили достойную компенсацию.
«Такая серьезная организация не имеет права готовить обвинение настолько непрофессионально», — подчеркнул юрист.
CAS рассматривает жалобы российских биатлонисток на санкции МОК. Спортсменок дисквалифицировали пожизненно еще в ноябре 2017 года. Причина — нарушение антидопинговых правил. Их победы на Олимпийских играх в Сочи отменили. На Олимпиаде-2014 девушки выиграли серебро в эстафете. Кроме этого, Вилухина показала второй результат в спринте.
Источник агентства сообщил, что CAS дал МОК ровно сутки на объяснения. «Панель арбитров инстанции приняла заявление о фальсификациях в документах», — отметил собеседник ТАСС.
Ранее президент МОК Томас Бах поддержал позицию Токио относительно предстоящей Олимпиады. Япония не хочет отменять летние Игры из-за эпидемии коронавируса.