Спорт 22 июня 2023, 15:08 МОК отозвал признание Международной ассоциации бокса Глава МОК Бах объявил об отзыве признания Международной ассоциации бокса Unsplash

Читать 360tv в

Международный олимпийский комитет отозвал признание статуса Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом на сессии МОК в четверг объявил глава организации Томас Бах.

«Мы подтверждаем решение о неизбежном отзыве признания IBA. На данный момент это логичное решение. Таким образом, в сложившихся обстоятельствах Международная ассоциация бокса не имеет права организовывать соревнования в рамках отборочного цикла к Олимпийским играм в Париже», — заявил он.

Реклама

В рамках сессии прошло голосование членов МОК относительно отзыва статуса IBA. Свой голос за вариант «да» отдали 69 проголосовавших, один выступил против. Еще 10 членов МОК приняли решение воздержаться от голосования.

МОК приостановил признание Международной ассоциации бокса еще в 2019 году. В июне 2023 года исполком МОК рекомендовал сессии отозвать признание IBA, мотивировав это тем, что ассоциация не выполнила выдвинутые ей условия для восстановления статуса.