Спорт 28 апреля 2023, 23:56 МОК отказался менять правила допуска российских спортсменов после заявления ОКР МОК не стал менять критерии допуска спортсменов из России из-за заявления ОКР Pxhere

Читать 360tv в

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался менять свою позицию по допуску российских и белорусских спортсменов к международным турнирам. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе организации, оценивая заявление комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Руководство МОК придерживается своих рекомендаций по допуску россиян и белорусов к международным турнирам и не собирается их корректировать.

Реклама

«На данный момент нам больше нечего добавить», — сообщила пресс-служба МОК.

ОКР призвал допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, минуя дополнительные условия. В комитете расценили выдвинутые критерии допуска как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные.

Россиян и белорусов, как подчеркнули в МОК, вынуждают пройти унизительную сортировку на дискриминационных условиях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что страна выработает свою позицию в ответ на принятые МОК ограничения для спортсменов. Исходя из этого будут формироваться те или иные подходы.