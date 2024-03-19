Спорт 19 марта 2024, 16:02 МОК обвинил Россию в «полном неуважении» к антидопинговым правилам МОК заявил о неуважении правительства России к антидопинговым стандартам РИА «Новости»

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Правительство России якобы проявляет неуважительное отношение к мировым антидопинговым правилам. Такое заявление сделали в Международном олимпийском комитете. Релиз опубликовали на официальном сайте МОК.

Речь идет о проведении в России Игр дружбы, в которых примут участие разные страны. МОК указал на то, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) якобы не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

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«Вызывает обеспокоенность то, что, поскольку мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса, здоровье и справедливость (результатов) спортсменов могут быть поставлены под угрозу», — указали в МОК.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало всех подписавших кодекс «проявлять осторожность». WADA также потребовало не легализовывать Игры дружбы в России. Аргументом послужило то, что агентство не может ручаться за антидопинговую программу, «которая может существовать, а может и не существовать».

МОК напомнил, что на данный момент в России нет аккредитованной лаборатории.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила «Известиям», что призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы является хамством и проявлением русофобии.