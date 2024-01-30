Спорт 30 января 2024, 09:47 МОК обрадовался из-за окончания рассмотрения дела Валиевой в CAS МОК приветствовал окончание рассмотрения дела Камилы Валиевой РИА «Новости»

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Международный олимпийский комитет поприветствовал окончание разбирательства в Спортивном арбитражном суде по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом представители МОК заявили в комментарии РИА «Новости».

Теперь, как подчеркнули представители организации, участники командных соревнований по фигурному катанию на зимних ОИ 2022 года в Пекине «наконец-то смогут получить свои медали, которых они так долго ждали».

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Накануне, 29 января, CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывают с 25 декабря 2021 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение по делу Валиевой политизированным. По его мнению, России нужно до конца защищать интересы своих спортсменов и использовать для этого все доступные апелляционные механизмы.