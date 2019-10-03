МОК не увидел причастность ОКР к новому допинговому скандалу

Фактов причастности Олимпийского комитета России к изменениям базы данных московской антидопинговой лаборатории не обнаружили. Но окончательный вопрос участия российских спортсменов в летней Олимпиаде в Токио в следующем году зависит от решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). С таким заявлением выступил президент Международного Олимпийского комитета МОК Томас Бах.

Он выступил на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне. Трансляция шла на официальном канале организации в YouTube.

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В своем выступлении Томас Бах напомнил, что против Олимпийского комитета России уже вводились санкции после скандала с допингом на Играх в Сочи в 2014 году. В итоге российскую сборную отстранили от зимней Олимпиады в Пхенчхане.

«Сейчас мы столкнулись с новым делом, которое находится в руках WADA, но пока у нас нет указаний на то, что Олимпийский комитет России мог быть в это вовлечен», — заявил Томас Бах и предложил дождаться окончтального решения международного антидопиногового комитета.

Бах отметил, что новый кодекс, по которому работает WADA предполагает, что спортсменов, чье национальное антидопинговое агентство попало под санкции, могут не допустить для участия в международных соревнованиях.

Против России завели новое расследование о возможном применении допинга после того, как в данных московской лаборатории, которые направили в Международное антидопинговое агентство (WADA) в начале года, нашли несоответствия. В самом агентстве заявили, что окончательное решение они вынесут после того, как Москва даст ответ на новые претензии.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, новый скандал приведет к тому, что российские спортсмены вообще не смогут принимать участие во всех международных соревнованиях, а не только в Олимпийских играх.