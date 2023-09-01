Спорт 01 сентября 2023, 19:19 МОК не позволил россиянам участвовать в Азиатских играх The Indian Express: МОК не дал разрешения на участие россиян в Азиатских играх РИА «Новости»

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Спортсменам из России и Белоруссии не разрешили участвовать в Азиатских играх, где они могли получить олимпийские лицензии. Об этом сообщило The Indian Express. По информации источника издания, Олимпийский совет Азии не смог получить одобрение Международного олимпийского комитета.

В конце января ОСА предложил российским и белорусским атлетам выступить на Азиатских играх. Турнир стартует 23 сентября в Ханчжоу (КНР). МОК в тот момент рассматривать варианты возвращения спортсменов из РФ и Белоруссии на соревнования.

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Источник The Indian Express указал, что в Олимпийском совете Азии не получили соответствующего разрешения МОК.

«Никаких российских или белорусских атлетов. И это решение МОК, а не OCA», — указал автор материала.

Рекомендацию допускать до международных соревнований не поддержавших СВО россиян в качестве нейтральных атлетов МОК выпустил в марте этого года.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в ответ заявил, что речь идет о дискриминации, которой не место в спорте.