01 сентября 2023, 19:19
МОК не позволил россиянам участвовать в Азиатских играх
The Indian Express: МОК не дал разрешения на участие россиян в Азиатских играх
Спортсменам из России и Белоруссии не разрешили участвовать в Азиатских играх, где они могли получить олимпийские лицензии. Об этом сообщило The Indian Express. По информации источника издания, Олимпийский совет Азии не смог получить одобрение Международного олимпийского комитета.
В конце января ОСА предложил российским и белорусским атлетам выступить на Азиатских играх. Турнир стартует 23 сентября в Ханчжоу (КНР). МОК в тот момент рассматривать варианты возвращения спортсменов из РФ и Белоруссии на соревнования.
Реклама
Источник The Indian Express указал, что в Олимпийском совете Азии не получили соответствующего разрешения МОК.
«Никаких российских или белорусских атлетов. И это решение МОК, а не OCA», — указал автор материала.
Рекомендацию допускать до международных соревнований не поддержавших СВО россиян в качестве нейтральных атлетов МОК выпустил в марте этого года.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в ответ заявил, что речь идет о дискриминации, которой не место в спорте.
Россия
Международный олимпийский комитет
Азия
Реклама
Реклама