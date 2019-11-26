МОК назвал недоказанной причастность Олимпийского комитета России к манипуляциям с допинг-пробами

Нейтральные флаги и на Олимпиаду «дикарем»? WADA может лишить нас всех соревнований еще на 4 года Подробнее

В организации отметили, что виновные в манипулировании с базой Российского антидопингового комитета должны понести наказание. При этом подозревать в употреблении допинга чистых российских спортсменов нельзя.

«Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных московской лаборатории. В то же время в отчете WADA указывается, что спортивное движение, в частности Олимпийский комитет России (ОКР), не участвовал в манипуляциях», — говорится в заявлении МОК.

В организации отметили, что теперь российские спортсмены смогут воспользоваться возможностью, которую предоставляет WADA и принять участие в соревнованиях, если они смогут доказать, что они не имели отношению к употреблению допинга.

Международный олимпийский комитет обратился к российским властям с просьбой предоставить исходные данные антидопинговой лаборатории, чтобы определить чистых спортсменов.

Между тем, в организации отметили, что за любые манипуляции с базой последуют жесткие санкции в отношении виновных. Наказание будет самым суровым из-за серьезного нарушения.

«Это означает, в частности, что WADA должна передать все эти файлы в Совет Европы и ЮНЕСКО с учетом Антидопинговой конвенции Совета Европы и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте», — говорится в сообщении МОК.

Комитет по соответствию WADA заявил, что Россию нужно на четыре года отстранить от всех международных соревнований. Такое решение комитет организации принял после того, как в представленной Российской антидопинговой лабораторией базе допинг-проб нашли корректировки, которые появились там уже после запроса международной организации.

Передачей базы российское ведомство хотело подвести итог с допинговым скандалом, который возник после Олимпийских игр в Сочи. Руководитель РУСАДА Юрий Ганус заявил, что лаборатория, где хранилась база не имела отношения к вносимым поправкам. Окончательное решение WADA примет 9 декабря. В случае отрицательного решения российских спортсменов могут отстранить от участия от Олимпийских игр 2020 и 2022 годов. Или им придется выступать под нейтральным флагом.