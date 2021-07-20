МОК изменил олимпийский девиз

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил предложение главы организации Томаса Баха изменить девиз Олимпийских игр. В слоган «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе». Об этом сообщил сайт комитета.

Изменения окончательно утвердят на ближайшей сессии МОК, которая пройдет во время Олимпиады в Токио. После этого девиз международных соревнований будет звучать «Быстрее, выше, сильнее — вместе». На латыни: Citius, altius, fortius — communis.

Очередные летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии в прошлом году, однако их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В этом году соревнования проведут с 23 июля по 10 августа при пустых трибунах. Посмотреть выступления спортсменов вживую не смогут даже сами японцы.

Накануне сайт «Токио-2020» сообщил, что в преддверии Олимпиады ковид выявили у шести местных подрядчиков, волонтера и связанного с проведением игр иностранца. Общее количество заболевших СОVID-19 до начала Олимпиады достигло 71.