МОК допустил пересмотр дел оправданных российских спортсменов

Дела российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Олимпиадой-2018, могут быть возобновлены. Такое заявление сделали в Международном олимпийском комитете.

В пресс-службе организации сообщили РИА «Новости», что возможны любые варианты развития событий в отношении дел 39 российских спортсменов, допущенных арбитражем до Олимпийских игра в Пхеньяне.

В настоящее время все варианты открыты. Мы оцениваем ситуацию на основе имеющейся информации Международный олимпийский комитет пресс-служба.

О такой возможности ранее предупреждал глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юрнгер. Он подчеркнул, что во время исследования базы данных Московской лаборатории появились новые доказательства.

Кроме того, на стороне спортсменов в суде выступал экс-сотрудник лаборатории, который при недавней проверке оказался причастен к возможным манипуляциям с пробами. Поэтому он не может считаться заслуживающим доверия свидетелем.