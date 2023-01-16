16 января 2023, 19:02
Мойзес Барбоза: «Моя цель в том, чтобы продолжить выступления за ЦСКА и в дальнейшем»
Выступающий на правах аренды за московский ЦСКА бразилец Мойзес Барбоза признался, что хотел бы продолжать играть за «армейцев». Футболиста процитировал RT.
«Моя цель в том, чтобы продолжить выступления за ЦСКА и в дальнейшем», — подчеркнул Барбоза.
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По его словам, в команде его приняли прекрасно и он чувствует себя комфортно. Он добавил, что постарается своей игрой убедить руководство клуба, что его трансфер стоит выкупа.
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Аренда 27-летнего защитника заканчивается в конце июня этого года. Он уже успел отыграть за «армейцев» 18 матчей и отметиться двумя результативными передачами.
ЦСКА
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