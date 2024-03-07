Спорт 07 марта 2024, 15:09 «Мой второй дом». Полузащитник «Балтики» рассказал об отношении к России Полузащитник «Балтики» Бистрович назвал отличие россиян от европейцев РИА «Новости»

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Хорватский футболист Кристиян Бистрович, играющий за калининградскую «Балтику», в интервью «Чемпионату» назвал Россию своим «вторым домом». Он добавил, что менталитет у россиян и европейцев различается.

«[Российский] менталитет мне близок. В чемпионате России всегда играло много балканцев. Первые два-три года, когда постоянно жил в Москве, я кайфовал. <…> Я чувствую, что Россия ― мой второй дом», — отметил 25-летний спортсмен.

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Он признался, что в стране его раздражают только пробки и морозы.

По мнению Бистровича, европейцы «изначально теплее» и более открыты, чем россияне, — те при первом знакомстве закрываются, но стоит пообщаться побольше, открываются гораздо глубже европейцев. Футболист признал, что российский менталитет ему импонирует — он и сам «такой же».

Кристиян Бистрович играет за «Балтику» с сентября 2023 года. Главный тренер команды Сергей Игнашевич сам пожелал видеть его в ее составе.