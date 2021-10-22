Модульную лыжную базу построили на Ямале

Модульную лыжную базу возвели в Ноябрьске. Инициатором постройки стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, благодаря которому выделили средства. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал главы администрации города Алексея Романова.

Романов отметил, что там установили опоры освещения. Кроме того, была увеличена длина трассы. Кроме того, на базе возвели раздевалки для спортсменов и тренеров, а также помещения для хранения и подготовки лыж, тренерская и гараж. Также асфальтом покрыли лыжероллерную трассу длиной почти 400 метров.