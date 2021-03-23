Модельер оценил форму сборной России для Евро

Модельер Виктория Андреянова прокомментировала форму сборной России, в которой она будет играть на Евро-2020. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Уточняется, что ее дизайн создавал Adidas. Андреянова назвала эту форму обычной и «формальной».

«Надеюсь, что в этих простых вещах „зашиты“ потрясающие технологии, как это бывает у Adidas. Очень надеюсь, что мы получим удовольствие, наблюдая за нашей командой, и очень хочу гордиться», — добавила она.

Ранее сборная России по футболу представила новую форму. Гостевой комплект на чемпионат Европы-2020 для российских спортсменов разработал Adidas.

Футболисты выйдут в нем на поле в среду 24 марта: на это число запланирован матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты. Фотографии формы сборная показала в Instagram.

Также футболист Эден Азар, полузащитник мадридского «Реала», может пропустить Евро-2020, так как ему может понадобиться операция.

Уточняется, что у футболиста давнишняя травма, которая создает неудобства. У него болит голеностоп, и это может оказаться причиной его проблем с мышцами в последнее время.