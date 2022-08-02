Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин обсудил с сайтом kp.ru игру российских клубов в первых трех турах национального чемпионата.

«Достаточно интересные игры были. Много очень азарта, много эмоций», — обратил внимание Семин.

В частности, он отметил хорошую игру петербургского «Зенита». По его мнению, столичные «армейцы» неплохо и интересно начали сезон, а спартаковцы показали интересную игру в атаке. Что касается московского «Динамо», то Семин допустил, что команда усилится защитниками и выйдет на новый уровень.