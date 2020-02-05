Спортсмен признался, что не хочет обсуждать какую-то новость, которая «где-то всплыла». Он заметил, что пока не было официальных заявлений от футбольных функционеров, поэтому пока рано о чем-то рассуждать или говорить.

«Вот это все „якобы“, „якобы“. <…> Много чего говорилось и раньше <…>. А так я не вижу никакого смысла», — отметил Кержаков.