«Много чего говорилось и раньше». Кержаков — о «запрете» сборной России участвовать в ЧМ-2022
Бывший бомбардир «Зенита» Александр Кержаков обсудил с РИА ФАН сообщение арабских СМИ о том, что российскую сборную могут не пустить на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Спортсмен признался, что не хочет обсуждать какую-то новость, которая «где-то всплыла». Он заметил, что пока не было официальных заявлений от футбольных функционеров, поэтому пока рано о чем-то рассуждать или говорить.
«Вот это все „якобы“, „якобы“. <…> Много чего говорилось и раньше <…>. А так я не вижу никакого смысла», — отметил Кержаков.