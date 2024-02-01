Спорт 01 февраля 2024, 16:34 Мнение Рудковской о тренере фигуристки Валиевой сочли некомпетентным Тарасова усомнилась в праве Рудковской критиковать Тутберидзе по делу Валиевой РИА «Новости»

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Заявившая, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе должна взять на себя вину за отстранение своей ученицы Камилы Валиевой, продюсер Яна Рудковская столкнулась с резкой отповедью заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Ее слова привел сайт Sport24.

«Кто такая Яна Рудковская, чтобы обсуждать Этери Тутберидзе? Это просто жена Жени Плющенко. Меня вообще не надо про нее спрашивать!» — потребовала Тарасова.

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Тренер Этери Тутберидзе после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению Камилы Валиевой встала на сторону своей ученицы. Она подчеркнула, что к фигуристке у нее нет никаких вопросов и она продолжит ей помогать.

Тренер подчеркнула, что, судя по ужасному вердикту, в ходе разбирательства за спортсменку никто не заступился.

На мнение Тутберидзе отреагировала Рудковская. Она обвинила тренера в высокомерии и подчеркнула, что вина за судьбу ученицы лежит прежде всего на учителе.

Решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой CAS вынес решение в минувший понедельник, 29 января. Спортсменке запретили участвовать соревнованиях четыре года начиная от 25 декабря 2021 года.

Международный союз конькобежцев учел решение CAS и аннулировал все результаты Валиевой на Олимпийских играх в Пекине и чемпионате Европы 2022 года. В результате сборная России по фигурному катанию опустилась с первого места на третье в олимпийском зачете, а спортсменка потеряла золотую медаль первенства.