По данным издания, фигуристка живет в России уже 15 лет. За эти годы она три раза стала чемпионкой России, два раза завоевала золото на чемпионате Европы, а также становилась призером мирового первенства. В ее копилке одно командное серебро и две бронзы в личном зачете. Сочинскую Олимпиаду 2014 года ей пришлось пропустить из-за травмы партнера Александра Смирнова.

«Я живу в Петербурге, и мне здесь, правда, хорошо. Я стала лучше понимать русских, хотя и не так давно», — приводит слова Кавагути «Царьград».

Она рассказала, что в начале ей было трудно принять, что люди в России свободно нарушают личные границы друг друга, лезут с советами, когда их об этом не просишь. Фигуристка добавила, что ей очень повезло с окружением. В частности, это касается ее тренера Тамары Москвиной, ради которой она отказалась от японского гражданства и переехала в Россию.

«У нее (Москвиной — прим. ред.) черный юмор, жесткий. Первое время я постоянно обижалась. А сейчас уже нет», — заметила спортсменка.