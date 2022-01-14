Боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал свой возможный переход в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат). Спортсмена процитировал портал News.ru.

Шлеменко объяснил, что попасть в UFC ему может помочь владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов, с которым его связывают дружеские отношения. По его словам, он является довольно медийным бойцом не только в РФ, но и в Северной Америке.

«У меня больше 10 боев в главных событиях на одном из федеральных каналов. Как гипотетическое предположение, почему нет? Тем более Хабиб очень дружен с организацией UFC. Мне кажется, реально это сделать», — поделился Шлеменко.