Экс-капитан российской сборной по футболу Виктор Онопко признался Daily Storm, что будет поддерживать Украину, которая вышла в плей-офф Евро-2020.

Отмечается, что Онопко родился в Луганске. Во времена СССР он выступал за донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». В московский «Спартак» футболист перешел после распада Советского Союза.

«Я не смешиваю многие вещи, я считаю, что мы единый народ. И, конечно, мне будет небезразлична игра сборной Украины», — подчеркнул собеседник издания.

Он добавил, что ему понравилась, как украинцы играли с Северной Македонией и Нидерландами. По его словам, рисунок игры и индивидуальные футболисты выглядели неплохо.