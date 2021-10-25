Российская фигуристка Александра Трусова обсудила со «Спорт-Экспрессом» свое решение вернуться в группу Этери Тутберидзе.

По словам Трусовой, за два года она изменилась и внешне, и внутренне, многому научившись. Она объяснила, что смена тренера позволила ей посмотреть разные подходы. Спортсменка подчеркнула, что прогрессирует с каждым годом, и старается работать и становиться лучше.

«Мое решение о смене тренера? Я всегда принимаю решения сама, ни о чем не жалею. Считаю, что мне больше подходит Этери Георгиевна», — цитирует фигуристку «Газета.ru».